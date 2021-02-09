Бывшая секретарь депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы Карина Дячун, осужденная в 2019 году за кражу айфона, стала заместителем председателя райсовета Полтавской области. Об этом на днях сообщило издание «Полтавщина»

По информации СМИ, в 2019 году Карина Дячун украла «шестой» айфон в магазине «Та-Da». После звонка знакомого из полиции она вернула похищенную вещь, в суде признала свою вину и выплатила штраф в 850 гривен.

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Известно, что Дячун окончила Харьковский университет внутренних дел и с 2018 по 2020 год работала в пенитенциарной системе.

Девушка баллотировалась от ОПЗЖ на местных выборах в 2020 году, прошла в депутаты Киевского райсовета Полтавы, но предпочла мандат депутата Полтавского райсовета. В январе 2021 года ее избрали заместителем главы райсовета.

«Она работала моим секретарем, а по поводу судимости, ну и что? Я тоже был судим. Луценко, Тимошенко были также судимы. Мне важны в человеке деловые качества, поэтому я поддержал ее выдвижение», — прокомментировал Кива.