Украина нуждается в новой судебной реформе, сказал лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 9 февраля

«Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая наконец начнет нас двигать в правильную сторону», — цитирует агентство Корниенко.

Дело Татаринцева. В суде выяснили, как СБУ стряпает дела © Павел Волков/Украина.ру

С 1 октября 2016 года на Украине стартовала судебная реформа, однако она привела только к ухудшению ситуации в судах.

Количество судей уменьшилось, из-за чего им приходится рассматривать до 30 дел ежедневно, что негативно сказывается на качестве судопроизводства.

При этом судебные сборы выросли в несколько раз, что затрудняет доступ граждан к правосудию.

Коррупция же, ради которой якобы затевалась эта реформа, из судов так и не исчезла.

Впрочем, юристы говорят, что все эти преобразования были нужны власти для того, чтобы лишить судебную ветвь власти независимости и поставить под контроль президента.

Как показал конфликт президента Владимира Зеленского по теме так называемых антикоррупционных законов, некоторая независимость судов все же сохранилась, и именно это выглядит настоящей причиной того, что украинская власть опять решилась взяться за судей.