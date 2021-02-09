«Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая наконец начнет нас двигать в правильную сторону», — цитирует агентство Корниенко.
Политик уточнил, что команда президента планирует осуществить глобальную судебную реформу на Украине в 2021 году.
С 1 октября 2016 года на Украине стартовала судебная реформа, однако она привела только к ухудшению ситуации в судах.
Количество судей уменьшилось, из-за чего им приходится рассматривать до 30 дел ежедневно, что негативно сказывается на качестве судопроизводства.
При этом судебные сборы выросли в несколько раз, что затрудняет доступ граждан к правосудию.
Коррупция же, ради которой якобы затевалась эта реформа, из судов так и не исчезла.
Впрочем, юристы говорят, что все эти преобразования были нужны власти для того, чтобы лишить судебную ветвь власти независимости и поставить под контроль президента.
Как показал конфликт президента Владимира Зеленского по теме так называемых антикоррупционных законов, некоторая независимость судов все же сохранилась, и именно это выглядит настоящей причиной того, что украинская власть опять решилась взяться за судей.