Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на форуме «Образование Украины – 2021: стратегические цели и приоритетные направления». О работе над проектом изменения школьного питания она рассказала в Instagram 9 февраля

Работа над обновлением системы питания в школах стартовала год назад. По словам Зеленской, сейчас предстоит самый ответственный этап — внедрение нововведений на местах. Без сосисок и газировки: Зеленская выдвинула новую идею и попала под раздачу © Instagram Елена Зеленская

«Нужно было менять законодательную базу, разрабатывать новые меню и проводить просветительскую работу… Сегодня благодаря плодотворной деятельности рабочей группы, в которую входят не только представители Минобразования, Минздрава и Минэкономики, но и детские врачи, диетологи, эндокринологи, специалисты по питанию, мы стали ближе к своей главной цели — здоровой и счастливой украинской нации», — заявила она.

В комментариях пользователи ответили первой леди шквалом критики.

Комментаторы отмечают, что в первую очередь стоит обратить внимание на качество самого школьного образования и учебников: «Какое образование? У нас в городе все школы до 9 класса, а потом куда хочешь», Лучше обратите внимание на школьные учебники (в частности историю и украинский язык)», «Откройте школы и обеспечьте право на образование, а затем говорите за питание!!!»

«Питание в школах нашего города отвратительное, после ваших реформ стало ещё хуже. Это там у вас под "носом" оно, может, и изменилось», «Кажется, руководители департаментов образования и родители детей (с детьми вместе) существуют в разных измерениях — на бумаге все так красиво, вкусно и полезно, а в школе как было, так все и осталось», «Непонятно, что вы делаете, если питания в школах возле Киева совсем нету!», «Булочка и чай — это здоровое питание?! Своих детей бы так кормили!» — высказались родители школьников в комментариях.

В октябре 2020 года Минздрав подготовил новые правила школьного питания, в частности, речь идет о запрете полуфабрикатов и сладкой газировки и увеличении в рационе овощей, фруктов и мяса.