Новый глава правящей немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2», однако не забыл при этом упомянуть и об интересах Украины. Его слова приводит DW 9 февраля

Ранее Лашет был избран главой Христианско-демократического союза, который канцлер Германии Ангела Меркель возглавляла на протяжении многих лет.

«В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия получала газ из Советского Союза, а сегодня — из России. Федеральное правительство придерживается правильного курса», — убежден Лашет.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В ответ на вопрос журналистов о том, должна ли Украина получить перспективу вступления в Европейский союз, Лашет отметил, что «пока этот вопрос не стоит».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.