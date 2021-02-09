Ранее Лашет был избран главой Христианско-демократического союза, который канцлер Германии Ангела Меркель возглавляла на протяжении многих лет.
«В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия получала газ из Советского Союза, а сегодня — из России. Федеральное правительство придерживается правильного курса», — убежден Лашет.
По его словам, Германия должна обеспечить необходимое для нужд ФРГ энергоснабжение с помощью "Северного потока – 2", но одновременно нужно «гарантировать геополитические интересы Украины».
В ответ на вопрос журналистов о том, должна ли Украина получить перспективу вступления в Европейский союз, Лашет отметил, что «пока этот вопрос не стоит».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.