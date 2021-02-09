Сайт, по данным Telegram-канала «Пул Первого», был запущен 9 февраля.
Отмечается, что на портале появились новые рубрики, в том числе рубрика под названием «Президент без галстука», где появилась информация о личной жизни президента, а также его личные фото.
В разделе «Семья» опубликованы фотографии Лукашенко с сыновьями, на одной из них, с сыном Виктором, белорусский лидер без усов.
Стоит отметить, что в разделе указывается, что у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков, но не говорится ни о жене Галине, ни о матери его младшего сына Николая.
Также на сайте появилась информация о спортивных хобби президента, таких как хоккей, лыжи и лыжероллеры. Отдельный раздел посвящен любви Лукашенко к сельскому хозяйству.