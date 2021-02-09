На обновленном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась личная фотография главы государства без усов. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило издание «КП-Беларусь»

Сайт, по данным Telegram-канала «Пул Первого», был запущен 9 февраля.

Только для своих. Зачем Лукашенко Всебелорусское народное собрание © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

В разделе «Семья» опубликованы фотографии Лукашенко с сыновьями, на одной из них, с сыном Виктором, белорусский лидер без усов.

Стоит отметить, что в разделе указывается, что у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков, но не говорится ни о жене Галине, ни о матери его младшего сына Николая.

Также на сайте появилась информация о спортивных хобби президента, таких как хоккей, лыжи и лыжероллеры. Отдельный раздел посвящен любви Лукашенко к сельскому хозяйству.