«Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах — 2,2 млрд грн», — сообщил собеседник агентства.
В СБУ также рассказали, что в рамках следствия назначена экспертиза, которую проводят специалисты харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Было получено разрешение суда на осмотр административных зданий, производственных мощностей и складов предприятия.
Планируется провести отбор образцов рудного материала и исследование технологических операций, входящих в технологический цикл завода. СБУ обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. Также в ведомстве заявляли, что на предприятии превышен уровень радиации.
«АрселорМиттал Кривой Рог» — бывший завод «Криворожсталь» — был куплен в 2005 году металлургической империей Лакшми Миттала за 24 млрд грн, что до сих пор является рекордной суммой в истории украинской приватизации. Более 90% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.