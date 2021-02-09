Обыски на предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» ведутся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве. Об этом 9 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на главное следственное управление СБУ

«Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах — 2,2 млрд грн», — сообщил собеседник агентства.

Сокращай и властвуй. ArcelorMittal нанес «ответный удар» по коронавирусу COVID-19 © commons.wikimedia.org, Andrew J.Kurbiko | Перейти в фотобанк

Планируется провести отбор образцов рудного материала и исследование технологических операций, входящих в технологический цикл завода. СБУ обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. Также в ведомстве заявляли, что на предприятии превышен уровень радиации.

«АрселорМиттал Кривой Рог» — бывший завод «Криворожсталь» — был куплен в 2005 году металлургической империей Лакшми Миттала за 24 млрд грн, что до сих пор является рекордной суммой в истории украинской приватизации. Более 90% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.