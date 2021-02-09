Государственная комиссия по литовскому языку определила три варианта нового названия Белоруссии и одно из них предложит властям страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Baltnews 9 февраля

Предлагаются следующие версии: Гудия (Gudija), Беларусь (Baltarusia) и Белая Русь (Baltoji Rusia).

«Причем название, которое предложила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Belarusia, комиссия рассматривать не стала, так как оно "не подчеркивает разницу между белорусами и русскими"», — отмечается в сообщении.

«Стремление к демократии нерушимо»: Литва призвала ЕС надавить на Лукашенко © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Габриэлиусу Ландсбергису предложение изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией».

В частности, за Грузией в литовском языке было официально закреплено название Сакартвело.