Предлагаются следующие версии: Гудия (Gudija), Беларусь (Baltarusia) и Белая Русь (Baltoji Rusia).
«Причем название, которое предложила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Belarusia, комиссия рассматривать не стала, так как оно "не подчеркивает разницу между белорусами и русскими"», — отмечается в сообщении.
Ранее Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису предложение изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией».
В частности, за Грузией в литовском языке было официально закреплено название Сакартвело.