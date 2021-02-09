Почти 50% опрошенных поддерживают досрочные выборы президента, при этом большинство вновь проголосовало бы за Владимира Зеленского, но его отрыв от соперников уменьшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 8 февраля в сети

Респонденты ответили, за кого они отдали бы голоса, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы.

По итогам опроса определилась тройка лидеров: в первом туре большинство проголосовало бы за действующего президента Владимира Зеленского (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать), за Юрия Бойко соответственно 13% и 20% опрошенных, за главу «Европейской солидарности» Петра Порошенко — соответственно 12% и 18%.

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua Юлия Тимошенко (8% и 11%), Игорь Смешко (3,5% и 5%), Анатолий Гриценко (2,5% и 3%), Владимир Гройсман (2% и 3%), Олег Ляшко (2% и 3%), Дмитрий Разумков (1% и 2%) и другие.

На выборах в Верховную Раду большинство избирателей готовы поддержать партию «Слуга народа» (15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать) и «Оппозиционную платформу — За жизнь» (соответственно 14% и 22%).

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18%, за «Батькивщину» — соответственно 7,5% и 10%, за партию «Сила и честь» — соответственно 3% и 5%.

При этом 54% респондентов поддержали бы отставку правительства Украины (28% против), 52% опрошенных высказались за проведение досрочных выборов в Верховную Раду (не поддерживают 31%). За досрочное прекращение полномочий президента Украины и досрочные президентские выборы 49% респондентов (против 34%).

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля 2021 года методом личного интервью по месту жительства респондентов. В нем приняли участие 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.