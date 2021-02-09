Украинская певица Тина Кароль в ходе последнего интервью журналистам заявила, что купила земельный участок в Карпатах и не считает нужным скрывать или умалчивать этот факт. Об этом на днях написало издание 24tv.ua

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«Пусть все знают, где мы расположены. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет опрятно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают», — подчеркнула певица.

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Знаменитость добавила, что земля, расположенная вокруг ее территории, резко стала намного дороже.