Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 9 февраля в своем Twitter назвал русский мир однообразным

Пушилин: Русский мир стал объединяющим фактором для Донбасса © из личного архива Дениса Пушилина

Он заявил, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности.

Он отмечал, что на Украине живут много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями.

По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.