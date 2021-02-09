«Русский мир — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — написал Кулеба.
Он заявил, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности.
Он отмечал, что на Украине живут много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями.
По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
Moscow wasn’t able to promote “Russian world” in Ukraine with tanks. Soft power won’t work either. “Russian world” is uniformity erasing identities except Russian. Ukrainian world is diversity & freedom. Thus Ukrainian-speaking, Russian-speaking & all other Ukrainians defend it.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021