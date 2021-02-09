Песков отметил, что на российскую вакцину существует глобальный спрос и производство пока не позволяет оперативно его удовлетворить.
«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», — сказал он.
«Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверно, позиция абсолютного меньшинства», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Он добавил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».
Ранее Венгрия уже дала разрешение на вакцинирование своего населения российским «Спутником V». Также в вакцинации заинтересованы ряд европейских страны, в частности Германия, Австрия и Франция. Высокую оценку российской вакцине дало также авторитетное медицинское издание Lancet.