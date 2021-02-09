Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от российской вакцины от коронавируса. Комментарий опубликовали в «Газете.ру» 9 февраля

Песков отметил, что на российскую вакцину существует глобальный спрос и производство пока не позволяет оперативно его удовлетворить.

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua

«Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверно, позиция абсолютного меньшинства», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Он добавил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

Ранее Венгрия уже дала разрешение на вакцинирование своего населения российским «Спутником V». Также в вакцинации заинтересованы ряд европейских страны, в частности Германия, Австрия и Франция. Высокую оценку российской вакцине дало также авторитетное медицинское издание Lancet.