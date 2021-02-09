Россия запретила импорт с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов. Об этом сообщается в постановлении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовых актов

Ранее, в декабре, СМИ сообщали о возможном добавлении в санкционный список деталей железнодорожных объектов украинского производства.

Россия может запретить ввоз ж/д комплектующих с Украины © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Дополнить… позициями следующего содержания: 8607 19 100 оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более… 8607 19 900 9 Рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», — гласит постановление.

Ранее СМИ сообщали, что Минтранс РФ выступил с инициативой о полном запрете импорта на территорию России железнодорожных колес с Украины осенью 2020 года.