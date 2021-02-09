В Национальной академии наук (НАН) подготовили новый прогноз по развитию ситуации с COVID-19 на Украине до конца февраля. Данные опубликовали на сайте академии 8 февраля

Прогнозы по заболеваемости сделаны на основе математического моделирования с использованием известных о распространении COVID-19 данных.

Согласно результатам исследования, с 9 по 15 февраля в среднем за сутки число заразившихся коронавирусом составит около 3,6 тыс. человек. Затем, с 16 по 22 февраля, около 3,3 тыс. человек.

На Украине занижают статистику по COVID-19 — ЮНИСЕФ © REUTERS, Gleb Garanich

За последние сутки на Украине зафиксировали 2 тысячи 656 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 127 пациентов.

Всего с начала пандемии число инфицированных в стране составило 1 млн 646 тыс. человек, 23 тыс. 771 человек умерли.

На форуме «Украина 30» глава представительства ЮНИСЕФ в стране Лотта Сильвандер отметила, что украинские данные о распространении COVID-19 не совсем верны из-за небольшого числа тестируемых.