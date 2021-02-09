Его автор рассказал, как нашел на указанном украинском ресурсе новость о том, что американские войска ищут новую ракету для своих вертолетов. Непременное условие — способность уничтожить российский комплекс ПВО «Панцирь».
«Думаю: "Совсем американцы охренели. Такими-то заявками бросаться — далеко ли до беды…" Потом смекаю: "А уж не лакеи ли берега попутали?"» — говорится в сообщении.
Обращение первоисточнику, американскому порталу flightglobal.com, показало весьма отличающийся по тональности текст.
«"Армия США хочет иметь более дальнобойное оружие воздушного базирования, чтобы держать свои винтокрылые машины вне досягаемости зенитного оружия противника, такого как ракетно-пушечная батарея "Панцирь-С1"», — цитирует ТГ-канал американское издание.
«Есть разница между "уничтожить "Панцирь" и "держать вне досягаемости" свои вертолеты?» — задается вопросом журналист.
Он отмечает, что «США — противник сильный и опасный», однако удивляется, «какое же омерзительное место заняла у его хвоста подобострастная Украина».