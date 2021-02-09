Украинское издание Defence Express без всяких дипломатических экивоков рассказало о подготовке американской агрессии против России, сообщает Telegram-канал Украина.ру 9 февраля

33-го китайского предупреждения не будет. Как США втягивают Украину в экономическую войну © Посольство Украины в КНР и Монголии

«Думаю: "Совсем американцы охренели. Такими-то заявками бросаться — далеко ли до беды…" Потом смекаю: "А уж не лакеи ли берега попутали?"» — говорится в сообщении.

Обращение первоисточнику, американскому порталу flightglobal.com, показало весьма отличающийся по тональности текст.

«"Армия США хочет иметь более дальнобойное оружие воздушного базирования, чтобы держать свои винтокрылые машины вне досягаемости зенитного оружия противника, такого как ракетно-пушечная батарея "Панцирь-С1"», — цитирует ТГ-канал американское издание.

«Есть разница между "уничтожить "Панцирь" и "держать вне досягаемости" свои вертолеты?» — задается вопросом журналист.

Он отмечает, что «США — противник сильный и опасный», однако удивляется, «какое же омерзительное место заняла у его хвоста подобострастная Украина».