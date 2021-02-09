Печерский районный суд Киева дал разрешение Государственному бюро расследований Украины на временный доступ к личным делам главы Конституционного суда Александра Тупицкого, замглавы и остальных судей с возможностью их изъятия. Об этом 9 февраля сообщают «Украинские новости»

Таким образом, Госбюро расследований предоставлен временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда, с возможностью изъятия копий вещей и документов.

Глава КСУ Тупицкий просит Разумкова о помощи © Facebook, КСУ Александра Тупицкого, личное дело его заместителя Сергея Головатого и всех остальных судей КСУ.

Тупицкий подал апелляционную жалобу с просьбой об отмене решения суда. Однако Киевский апелляционный суд отказал в ее удовлетворении.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в удовлетворении иска против Управления государственной охраны из-за недопуска в здание суда.

В декабре 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от обязанностей судьи КС. Однако он не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда.

Как сообщил научный консультант КС Анатолий Селиванов, из-за того, что Тупицкому закрыт доступ в здание суда и, соответственно, к печати, которая ставится на финансовых документах, сотрудники КСУ не могут погасить коммунальные платежи и получить заработную плату.