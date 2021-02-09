Таким образом, Госбюро расследований предоставлен временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда, с возможностью изъятия копий вещей и документов.
Это следующие документы: личное дело председателя КС Александра Тупицкого, личное дело его заместителя Сергея Головатого и всех остальных судей КСУ.
Тупицкий подал апелляционную жалобу с просьбой об отмене решения суда. Однако Киевский апелляционный суд отказал в ее удовлетворении.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в удовлетворении иска против Управления государственной охраны из-за недопуска в здание суда.
В декабре 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от обязанностей судьи КС. Однако он не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда.
Как сообщил научный консультант КС Анатолий Селиванов, из-за того, что Тупицкому закрыт доступ в здание суда и, соответственно, к печати, которая ставится на финансовых документах, сотрудники КСУ не могут погасить коммунальные платежи и получить заработную плату.