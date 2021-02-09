Мэр Львова Андрей Садовой почистил снег в городе и призвал горожан последовать его примеру. Об этом он сообщил 8 февраля в своем Facebook

По его словам, в городе выпало более 30 сантиметров снега. Коммунальщики сконцентрированы исключительно на расчистке главных магистралей. Горожане жалуются на неубранные улицы и дороги.

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«Около 20% домов вообще не заключили соглашения с обслуживающими компаниями. Это тоже факт. Каждый должен нести ответственность за свою работу. Я знаю, что в этом снегопаде виноват в первую очередь я, как городской голова. Это правило, которое я сам установил, и только так оно должно работать», — отметил он.

Садовой подчеркнул, что территорию возле своего дома расчистил сам, и призвал к тому же жителей Львова.

«На этой неделе будет очень много осадков снега. Ни одна снегоуборочная техника не сможет с этим справиться. Поэтому единственный вариант — чтобы мы все выходили и убирали», — сказал он.

И добавил, что считает закупку снегоуборочной спецтехники нерациональной.

Накануне почти на всей территории Украины прошли снегопады с метелями. В Киевской области ограничили движение крупногабаритного транспорта. Там из-за непогоды зафиксировали более 200 сообщений о ДТП.