Следственный комитет Белоруссии потребует у Латвии экстрадиции бывшего соперника Александра Лукашенко по президентской гонке, основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Об этом 8 февраля сообщило агентство «Минск — Новости»

Белорусский эксперт предположил, что было бы, если бы Цепкало и Бабарико участвовали в политике © vk.com, Всеволод Шимов

Цепкало обвиняют в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Он не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности.

Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.

Кандидатом была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера, который также находится под стражей.

Выборы состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80%, а Тихановская — 10% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор.