СК уже направил необходимые документы в белорусскую Генпрокуратуру.
Цепкало обвиняют в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.
Он не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности.
Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.
Кандидатом была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера, который также находится под стражей.
Выборы состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80%, а Тихановская — 10% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор.