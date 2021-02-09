«Подарил эту коллекцию музею местный мастер Николай Лагрот. Он был профессиональным сапожником. Но, кроме того, имел еще такое творческое увлечение и изготовил коллекцию миниатюрной обуви», — рассказал директор музея Олег Погорилец.
Мастер воссоздал в миниатюре историю обуви в Меджибоже — от той, которую носили простые люди, до популярной у состоятельных и известных горожан. В том числе коллекция отражает местную моду ХІХ — начала ХХ века.
В экспозиции представлены уменьшенные копии казацких сапог, которые мог носить гетман Богдан Хмельницкий, гусарские сапоги, обувь мещан и изящные бальные туфельки.
Кроме того, посетители могут увидеть редкий экспонат — модные в конце XIX — начале ХХ века женские сапожки-румынки. Их привозили контрабандой из Румынии через Одессу.
На выставке также представлена швейная машинка американской фирмы Singer, на которой шили кожу для обуви. Отмечается, что в Меджибоже трудилось немало сапожников, в том числе потому, что в конце XIX века в городок перевели военные сборы и ремесло было очень востребованным.