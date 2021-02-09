В Государственном историко-культурном заповеднике «Меджибож» в Хмельницкой области открылась выставка миниатюрных копий обуви, которую носили украинцы в прошлые века. Об этом на днях сообщило издание «Е»

«Подарил эту коллекцию музею местный мастер Николай Лагрот. Он был профессиональным сапожником. Но, кроме того, имел еще такое творческое увлечение и изготовил коллекцию миниатюрной обуви», — рассказал директор музея Олег Погорилец.

Уборщица из Украины случайно создала в музее Праги произведение искусства © kp.ua

В экспозиции представлены уменьшенные копии казацких сапог, которые мог носить гетман Богдан Хмельницкий, гусарские сапоги, обувь мещан и изящные бальные туфельки.

Кроме того, посетители могут увидеть редкий экспонат — модные в конце XIX — начале ХХ века женские сапожки-румынки. Их привозили контрабандой из Румынии через Одессу.

На выставке также представлена швейная машинка американской фирмы Singer, на которой шили кожу для обуви. Отмечается, что в Меджибоже трудилось немало сапожников, в том числе потому, что в конце XIX века в городок перевели военные сборы и ремесло было очень востребованным.