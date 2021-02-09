Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко объяснил отказ властей от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» страхом президента Владимира Зеленского. Об этом 8 февраля сообщил НСН

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Он напомнил, что оппозиционеры выступают за использование «Спутника V».

«Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», — добавил Бойко.

К лету страна должна получить до 10 миллионов доз вакцин из разных стран, но российский препарат в это число не входит. Зеленский заявлял, что Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что не доказана ее эффективность.