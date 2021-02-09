В Мариуполе футболист донецкого «Шахтёра», выступающий на условиях аренды за ФК «Мариуполь» 21-летний Владислав Вакула в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале TheSuperMarik 8 февраля

Авария произошла в 01:00 (02:00 мск) на пересечении улиц Флотской и Бахчиванджи. Пострадавших при ДТП нет. Экс-нападающий «Шахтера» рассказал об игре после лютой пьянки © скриншот YouTube

«Владислав Вакула на автомобиле "Mercedes", в состоянии алкогольного опьянения, не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. Авария случилась прямо перед патрульной полицией. Похоже, что ехал с дня рождения вице-президента ФК "Мариуполь" — Андрея Санина», — говорится в сообщении.

Канал приводит скрин записи в Instagram мариупольского клуба, где сообщается о дне рождения Санина.

Ранее Вакула на правах аренды выступал за черниговскую «Десну», однако покинул клуб вскоре после подписания соглашения. СМИ называли в качестве причины нарушение игроком спортивного режима.