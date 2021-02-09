Родители школьников Днепровского района Киева пожаловались, что детей просят сдавать благотворительные взносы на Красный Крест: по 10 гривен (почти 30 рублей) с младшеклассников, по 20 гривен (около 55 рублей) с учеников старших классов, передает 9 февраля vesti.ua

Взятки и поборы: одесская патрульная разоблачила правоохранителей Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Гордиенко.

Замначальника управления образования Днепровского района Галина Тодосова отметила, что, согласно статье 30 Закона Украины «Об образовании», на территории школ запрещен сбор средств.

«И это касается любых сборов, в том числе и на благотворительные цели. <…> Мы экстренно сделали опрос в группе директоров учебных заведений. И получили ответ, что средства не собирались. Но Красный Крест действительно обращался», — сказала Тодосова.

По ее словам, если такие случаи повторятся, в школах проведут проверки.

В самом Красном Кресте заверили, что не занимаются никакими сборами средств.

«Общество категорически осуждает такую деятельность», — подчеркнули в пресс-службе Красного Креста.

Это не первый скандал с этой организацией на Украине. Несколько лет назад громкая история произошла в Харькове, где не сдавших взносы детей администрация школы подвергла буллингу.