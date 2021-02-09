«Мы узнали случайно. Все бы ничего, но у детей нет своих денег, и они отдают из тех, которые выделили на обеды и завтраки. Конечно, старшие школьники почти не обращают на это внимания, а вот шестилеткам это в диковинку. Но могут ли они вступать в благотворительную организацию, делать взносы в своем возрасте?» — усомнился отец одной из первоклассниц Александр Гордиенко.
Замначальника управления образования Днепровского района Галина Тодосова отметила, что, согласно статье 30 Закона Украины «Об образовании», на территории школ запрещен сбор средств.
«И это касается любых сборов, в том числе и на благотворительные цели. <…> Мы экстренно сделали опрос в группе директоров учебных заведений. И получили ответ, что средства не собирались. Но Красный Крест действительно обращался», — сказала Тодосова.
По ее словам, если такие случаи повторятся, в школах проведут проверки.
В самом Красном Кресте заверили, что не занимаются никакими сборами средств.
«Общество категорически осуждает такую деятельность», — подчеркнули в пресс-службе Красного Креста.
Это не первый скандал с этой организацией на Украине. Несколько лет назад громкая история произошла в Харькове, где не сдавших взносы детей администрация школы подвергла буллингу.