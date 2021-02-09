Певец Виталий Грачев (Витас) разыграл сценку с «монологом уголовника», из-за чего аудитория заподозрила его в связях с этой культурой. Видео, которое он назвал маленькой зарисовкой, артист опубликовал в своем Instagram 8 февраля

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«Восемь ходок, 16 побегов — сам себя боюсь», — заявил он в конце, бросив четки в камеру телефона.

Реакция подписчиков на такую зарисовку оказалась неоднородной. Одни фанаты оценили творчество певца: «Артист от бога! Любую роль сыграет!», «Талантище», «Вот это я понимаю… Мужик так мужик», «Настоящая мафия», «Милый небритыш» и др.

А другие поклонники не поняли идею ролика и «уголовные шутки»: «Как это развидеть?», «Витас уже не тот, видимо, где-то уже побывал! Поэтому его не видно было. Загадочная ситуация», «Честно говоря, тебе такая роль не идет», «Витас, это не твое» и др.

Витас — уроженец Латвии, имеет украинское гражданство с пропиской в Одессе. В настоящее время живет в России.

После триумфа в начале 2000-х Витас на некоторое время исчез из эфиров и не появлялся среди светской тусовки. В индустрию он вернулся только в 2018 году, а также стал активно общаться с публикой через соцсети.