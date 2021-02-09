В ролике Витас предстал с щетиной, в темных очках, фуражке и с четками.
«Восемь ходок, 16 побегов — сам себя боюсь», — заявил он в конце, бросив четки в камеру телефона.
Реакция подписчиков на такую зарисовку оказалась неоднородной. Одни фанаты оценили творчество певца: «Артист от бога! Любую роль сыграет!», «Талантище», «Вот это я понимаю… Мужик так мужик», «Настоящая мафия», «Милый небритыш» и др.
А другие поклонники не поняли идею ролика и «уголовные шутки»: «Как это развидеть?», «Витас уже не тот, видимо, где-то уже побывал! Поэтому его не видно было. Загадочная ситуация», «Честно говоря, тебе такая роль не идет», «Витас, это не твое» и др.
Витас — уроженец Латвии, имеет украинское гражданство с пропиской в Одессе. В настоящее время живет в России.
После триумфа в начале 2000-х Витас на некоторое время исчез из эфиров и не появлялся среди светской тусовки. В индустрию он вернулся только в 2018 году, а также стал активно общаться с публикой через соцсети.