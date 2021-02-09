«Определена четвертая стадия слушаний, то есть, по сути, на них отведен почти весь 2021-й. Не следует забывать, что совместная следственная группа продолжает работать и мы не можем исключать вынесения дополнительных обвинений… На сегодня у нас есть календарь всех процедур в суде, которые должны завершиться финальным решением до конца 2023 года», — заявил он.
По словам Енина, в рамках расследования МН17 существует несколько блоков вопросов. Первый — уголовно-правовой, которым занимается суд в Гааге. К нему относится дополнительное расследование, которое отложили до апреля. Другое направление, в рамках которого преследуется РФ как государство, согласно Конвенции о финансировании терроризма, связано с украинским иском против России в Международный суд ООН, отметил замминистра.
Малайзийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года, погибло 298 человек.
Судебные слушания в Нидерландах начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В ноябре 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства — суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.
На слушании 1 февраля были рассмотрены ход дополнительного расследования, статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, и заявление Государственной прокуратуры о проверке реконструкции рейса MH17.
В декабре экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что готов дать показания в Гааге против высокопоставленных украинских политиков по делу МH17 и по делу о преступлениях ВСУ в Донбассе.