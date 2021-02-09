Уголовный процесс по делу о катастрофе MH17 завершится в Международном суде ООН в Гааге до конца 2023 года. Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 8 февраля

Суд в Гааге выбрал дату рассмотрения дела MH17 по существу © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Енина, в рамках расследования МН17 существует несколько блоков вопросов. Первый — уголовно-правовой, которым занимается суд в Гааге. К нему относится дополнительное расследование, которое отложили до апреля. Другое направление, в рамках которого преследуется РФ как государство, согласно Конвенции о финансировании терроризма, связано с украинским иском против России в Международный суд ООН, отметил замминистра.

Малайзийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года, погибло 298 человек.

Судебные слушания в Нидерландах начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В ноябре 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства — суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.

На слушании 1 февраля были рассмотрены ход дополнительного расследования, статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, и заявление Государственной прокуратуры о проверке реконструкции рейса MH17.

В декабре экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что готов дать показания в Гааге против высокопоставленных украинских политиков по делу МH17 и по делу о преступлениях ВСУ в Донбассе.