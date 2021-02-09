На днях в больницу за медпомощью обратился 28-летний мужчина с многочисленными телесными повреждениями. Он рассказал, что его избили полицейские, которые доставили его в отдел для проверки причастности к краже и мошенничеству.
Следствие установило, что накануне избиения пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже в Городище. Внутрь зашли оперативные работники полиции и забрали молодого мужчину в отделение. Там двое старших участковых пытались выбить из него объяснения по поводу краж и признание в них.
Прямо в служебном кабинете мужчину начали бить с такой силой, что сломали об него стул. После чего надели на него наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.
В результате у пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей лица, головы и спины, потерю зубов верхней челюсти.
Мучителей, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им предъявили обвинение в пытках по предварительному сговору группой лиц.