Компания — оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG заявила о планах закончить работы по укладке двух ниток газопровода в водах Дании к концу апреля, сообщает РИА Новости 9 февраля со ссылкой на данные Датского агентства по мореплаванию

Укладку и засыпку труб двух ниток газопровода вблизи датского острова Борнхольм вплоть до границы с Германией будет вести судно «Фортуна» при поддержке судов «Мукран» и «Балтийский исследователь». Работы стартовали 6 февраля.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток – 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Политическое значение «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.