Укладку и засыпку труб двух ниток газопровода вблизи датского острова Борнхольм вплоть до границы с Германией будет вести судно «Фортуна» при поддержке судов «Мукран» и «Балтийский исследователь». Работы стартовали 6 февраля.
В компании пообещали своевременно сообщить о своих дальнейших шагах.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток – 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.