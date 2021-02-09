Жители ЛДНР и Крыма получат право на реституцию. Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью «Радио НВ» 8 февраля

У крупных собственников предприятий в Донбассе уже давно российские корни - Мухин © РИА Новости, Владимир Трефилов заявил он.

Министр также пообещал, что будут созданы «комфортные условия» для проживания в Донбассе.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По подсчетам Минреинтеграции, на сегодняшний день на восстановление Донбасса нужно от 15 до 21 миллиарда долларов. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, таких денег у Киева нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.