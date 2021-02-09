Ранее Минреинтеграции заявило о возможности внедрения услуг мобильных операторов, которые бы позволили жителям Луганской и Донецкой Народных Республик и Крыма с помощью интернета принимать и совершать звонки, а также получать и отправлять SMS-сообщения.
«Благодаря этому граждане Украины из ОРДЛО смогут получить виртуальный номер и пользоваться всеми услугами, в частности банковскими и сервисом "Дія", требующими наличия номера украинского мобильного оператора», — сказал Резников.
По его словам, ведомство уже обратилось к мобильным операторам относительно возможности создания специального тарифа.
До 2014 года на территориях Донецкой и Луганской областей работали три сотовых оператора: «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon), «МТС-Украина» (дочка российской МТС, позднее перешедшая под бренд Vodafone и переименованная в «ВФ Украина») и Lifecell (бывший «Астелит»).
В 2014-м в ДНР появилось первое собственное телекоммуникационное предприятие «Почта Донбасса», а также собственное Минсвязи. Аналогичные структуры появились и в ЛНР.
В начале 2015-го власти ДНР взял под контроль местный узел «Киевстара», после чего сеть оператора в обеих донбасских республиках перестала работать. Затем имущество «Киевстара» было передано во временное управление местным властям, и на его базе в ДНР был создан собственный сотовый оператор — «Феникс». Аналогичным образом в ЛНР появился сотовый оператор «Лугаком».