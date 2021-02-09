Украина будет включена в первую очередь поставки вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом 8 февраля сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает «Интерфакс-Украина»

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Отдельно Гебреисус заверил, что ВОЗ продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с распространением коронавируса и возвращении к нормальной жизни.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, также принявший участие в форуме, заявил, что за 2021 год и начало 2022 года украинские власти намерены привить от COVID-19 примерно половину населения страны.

Первый этап вакцинации начнется в текущем месяце. По словам Зеленского, Украина уже достигла договоренностей о поставках вакцин с компаниями Sinovac Biotech, Pfizer, AstraZeneсa и Novavах. С начала пандемии в стране было зафиксировано больше 1,2 млн случаев заражения COVID-19, 23,6 тысячи из них имели летальный исход.