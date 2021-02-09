Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец связал обострение ситуации в Донбассе с попытками Москвы давить на Киев в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом 8 февраля сообщает «Укринформ»

Эксперт рассказал, при каких условиях Россия признает ЛДНР © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Машовец.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.