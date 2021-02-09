По его словам, в регионе якобы увеличилось число нарушений обязательств по прекращению огня со стороны России по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине прошлого года.
«Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Машовец.
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.