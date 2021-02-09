«Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой», — сказал президент.
Он проинформировал собеседника об эпидемической ситуации на Украине и планах властей по развертыванию кампании вакцинации.
«Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач», — подчеркнул Зеленский.
В свою очередь председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.
Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавируса в феврале. В этом месяце страна получит от глобальной инициативы COVAX 117 тыс. вакцины BioNTech / Pfizer. Всего в рамках COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины.Украина также заключила контракт с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцины.
В конце января житель Словакии умер после вакцинации Pfizer. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после такой же прививки. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.