Россия готова по просьбе руководства любой страны дать образцы или организовать коммерческие поставки вакцины от коронавируса, но никому их не навязывает. Об этом депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале 8 февраля

По словам Жириновского, украинские власти «добьются того, что пол-Украины этой болезнью переболеет и всё».

«Украинцы находятся в плену фантазий своего руководства, которое, в свою очередь, под влиянием Америки. Вот украинцы и ждут неких поставок "западной вакцины". Пожалуйста, это их право. Людям приятно, они, как дети, будут надеяться, что когда-нибудь какая-нибудь вакцина да придёт», — написал Жириновский.

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Высокую оценку российской вакцине дало также авторитетное медицинское издание Lancet, которое опубликовало результаты третьего этапа исследования вакцины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Он добавил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».