Представители украинского интернет-издания «Страна.ua» сняли с воздуха элитную недвижимость известных в стране людей. Публикация об этом на днях появилась на сайте СМИ

Продукты жизнедеятельности и кокаин: стало известно, как Настя и Потап провели отпуск © Алексей Потапенко/Инстаграм Владимир Зеленский, давно стал излюбленным местом для жизни украинских селебрити и крупных политических деятелей. Причина тому — речка, лес, хорошие соседи и близость к Киеву — всего 16 километров.

Журналисты запросили в реестре прав на недвижимость выписку и выяснили, что дома здесь себе построили телеведущая Катерина Осадчая и актер Юрий Горбунов, а рядом с ними — музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских.

Изнутри знаменитости сами показывают свое жилье, когда выкладывают фотографии в соцсети, теперь журналистам удалось выяснить, как со стороны выглядят их особняки. Попасть в поселок чужие не могут, так как по территории ходит патруль частной охраны, а на въезде шлагбаум, поэтому журналисты воспользовались возможностями аэросъемки.

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Самый дешевый дом из ныне продающихся в этом поселке стоит 12 млн 670 тыс. гривен (34 миллиона рублей), а самый дорогой — 33 млн 240 тыс. гривен (почти 89, 5 млн руб.)

Недалеко от особняка Потапа целый жилой комплекс себе построил экс-премьер Владимир Гройсман. В этом же направлении есть поместье и у экс-депутата Верховной Рады Артура Палатного, а также у кума мэра Виталия Кличко.