Так, со слов артиста выяснилось, что его мать не смогла уберечь всех наследников. Пенкин рассказал, что перед смертью женщина призналась, что у нее было много детей, которых она потеряла.
«Во время войны при холоде, при голоде умерли. От первого брака, от второго. Передо мной еще близняшки были», — поделился певец, подчеркнув, что, несмотря на это, его мама всегда оставалась сильной и стойкой женщиной.
Он также рассказал, что его родители очень любили друг друга и во всем поддерживали. По словам музыканта, у него был очень спокойный, добрый и скромный отец, который во время Великой Отечественной войны был контужен.
Родителями Пенкин, по собственным заверениям, всегда восхищался, и их чувства стали для него настоящим примером. Он пожелал, чтобы такие родители были у каждого.
В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины без объяснения причин запретила Пенкину въезд в страну. Исполнитель был вынужден отменить ряд концертов в украинских городах.