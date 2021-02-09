Певец Сергей Пенкин, младший из пятерых детей своих родителей, распахнул семейный шкаф со скелетами. Своими тайнами он поделился в эфире телеканала «Россия 1» 7 февраля

«Шведская семья»: Пенкин нехотя рассказал о солистках «Миража» © Сергей Пенкин/Инстаграм

«Во время войны при холоде, при голоде умерли. От первого брака, от второго. Передо мной еще близняшки были», — поделился певец, подчеркнув, что, несмотря на это, его мама всегда оставалась сильной и стойкой женщиной.

Он также рассказал, что его родители очень любили друг друга и во всем поддерживали. По словам музыканта, у него был очень спокойный, добрый и скромный отец, который во время Великой Отечественной войны был контужен.

Родителями Пенкин, по собственным заверениям, всегда восхищался, и их чувства стали для него настоящим примером. Он пожелал, чтобы такие родители были у каждого.

В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины без объяснения причин запретила Пенкину въезд в страну. Исполнитель был вынужден отменить ряд концертов в украинских городах.