Эксперт напомнил слова Лукашенко о том, что по новой Конституции должны будут состояться выборы нового президента.
«Если Александр Григорьевич решит, что его политическая карьера должна завершиться и будет достойный кандидат, чтобы продолжить социальное развитие государства, мы поддержим его решение. Но на сегодняшний день обсуждать это преждевременно», — пояснил Шатько.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее Лукашенко заявил, что с новой конституцией уже президентом работать не будет. По его словам, проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к 2022 году.
В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.