Пока преждевременно обсуждать, какое место нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко займет в политике Белоруссии после конституционных преобразований. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал зампредседателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько

Эксперт напомнил слова Лукашенко о том, что по новой Конституции должны будут состояться выборы нового президента. ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

«Если Александр Григорьевич решит, что его политическая карьера должна завершиться и будет достойный кандидат, чтобы продолжить социальное развитие государства, мы поддержим его решение. Но на сегодняшний день обсуждать это преждевременно», — пояснил Шатько.

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Ранее Лукашенко заявил, что с новой конституцией уже президентом работать не будет. По его словам, проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к 2022 году.

В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.