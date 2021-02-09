Экономика Белоруссии ориентирована на рынок единого экономического пространства с Россией, кроме того, на ее территории сохраняются объекты военной инфраструктуры России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал зампредседателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько

По оценке экспертов, за последние десять лет Россия вложила в экономику Белоруссии около 200 миллиардов долларов, в том числе за счет льготной цены на энергоносители.

Мамонтов объяснил, зачем России поддерживать экономику Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Если это и случилось, в чем я лично сомневаюсь, то не надо забывать, что граница, таможенные терминалы между Европой и Россией, — это Белоруссия. Это огромные капиталовложения. Это в том числе и военная инфраструктура, аэродромы, военные площадки для развертывания войск в случае агрессии, станции дальнего наблюдения», — перечислил он.

Также, добавил эксперт, страны связывает совместная логистика, железные дороги, терминалы, совместные предприятия, важную роль играет близость Белоруссии к Европе.

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