По оценке экспертов, за последние десять лет Россия вложила в экономику Белоруссии около 200 миллиардов долларов, в том числе за счет льготной цены на энергоносители.
Шатько поставил под сомнение сумму в 200 миллиардов. По его словам, «вложили и выкачали» — это неправильный подход, происходило совместное развитие.
«Если это и случилось, в чем я лично сомневаюсь, то не надо забывать, что граница, таможенные терминалы между Европой и Россией, — это Белоруссия. Это огромные капиталовложения. Это в том числе и военная инфраструктура, аэродромы, военные площадки для развертывания войск в случае агрессии, станции дальнего наблюдения», — перечислил он.
Также, добавил эксперт, страны связывает совместная логистика, железные дороги, терминалы, совместные предприятия, важную роль играет близость Белоруссии к Европе.
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