По мнению Кожевникова, в том, что Минские соглашения не реализуются, присутствует вина России.
«Какой выход сейчас из ситуации? А это зависит от того, насколько Россия готова к решительным действиям! Если готова, если уже есть "порох в пороховницах", то нужна более агрессивная реакция на украинские шашни. Да, открыто заявить, что — либо минские договорённости, либо Россия вводит миротворческий контингент на границу этих провинций с Украиной и начинает восстановление нормальной жизни там. Кстати, России необязательно посылать контингент миротворцев одной, пора бы и союзничкам вашим по ОДКБ и другим друзьям проявиться», — сказал эксперт.
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Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»
После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.