Выполнение Минских соглашений может сдвинуться с мертвой точки в том случае, если Россия готова к решительным действиям, считает живущий в США журналист Павел Кожевников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией? © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Какой выход сейчас из ситуации? А это зависит от того, насколько Россия готова к решительным действиям! Если готова, если уже есть "порох в пороховницах", то нужна более агрессивная реакция на украинские шашни. Да, открыто заявить, что — либо минские договорённости, либо Россия вводит миротворческий контингент на границу этих провинций с Украиной и начинает восстановление нормальной жизни там. Кстати, России необязательно посылать контингент миротворцев одной, пора бы и союзничкам вашим по ОДКБ и другим друзьям проявиться», — сказал эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.