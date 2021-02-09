По словам эксперта, во время Всебелорусского народного собрания будет открытый микрофон, 12 февраля на него пригласили представителей всех оппозиционных движений и партий, и у них будет возможность высказаться.
«Вывести на Всебелорусское собрание людей, которые ходят по улицам с флагами и кричат "Вон!", нет смысла, потому что с августа по сей день из этого движения не выросло ни одного лидера, ни одной общественной структуры, ни одного политического движения. Это просто толпа», — сказал Шатько.
Он добавил, что и внутри общественного объединения «Белая Русь» идут споры, и предложения его членов не всегда согласуются с позицией властей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.
Сторонники оппозиции заявляли о планах бойкотировать собрание. Представители оппозиционного Народного антикризисного управления пригрозили делегатам ВНС включением в санкционные списки.