Из белорусской оппозиции с августа не выросло ни одной общественной структуры политического движения. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько

По словам эксперта, во время Всебелорусского народного собрания будет открытый микрофон, 12 февраля на него пригласили представителей всех оппозиционных движений и партий, и у них будет возможность высказаться.

«Вывести на Всебелорусское собрание людей, которые ходят по улицам с флагами и кричат "Вон!", нет смысла, потому что с августа по сей день из этого движения не выросло ни одного лидера, ни одной общественной структуры, ни одного политического движения. Это просто толпа», — сказал Шатько.

Он добавил, что и внутри общественного объединения «Белая Русь» идут споры, и предложения его членов не всегда согласуются с позицией властей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.

Сторонники оппозиции заявляли о планах бойкотировать собрание. Представители оппозиционного Народного антикризисного управления пригрозили делегатам ВНС включением в санкционные списки.