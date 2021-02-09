По его мнению, в ближайшее время войны между Россией и Украиной не будет.
«Но идёт бешеное вооружение украинской армии, а это будет в скором времени серьёзная сила. Расчёт американских стратегов, как мне кажется, на экономическое давление извне и развал России изнутри», — сказал Кожевников.
Он также отметил, что в Вашингтоне почти нет серьёзных политиков, которые бы не верили в то, что СССР сломали гонка вооружений и санкции, но главное — поддержка внутренней силы «сопротивления коммунистам».
«Этот сценарий на фоне "оголтелой свободы" в России (имеется в виду СССР. — Ред.) однажды оказался успешным, так почему бы его не применить вновь, тем более что ситуация подворачивается самая благоприятная?» — добавил эксперт.
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