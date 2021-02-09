Американские стратеги рассчитывают на экономическое давление на Россию извне и ее развал изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в США журналист Павел Кожевников

По его мнению, в ближайшее время войны между Россией и Украиной не будет.

«Но идёт бешеное вооружение украинской армии, а это будет в скором времени серьёзная сила. Расчёт американских стратегов, как мне кажется, на экономическое давление извне и развал России изнутри», — сказал Кожевников.

Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией? © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Этот сценарий на фоне "оголтелой свободы" в России (имеется в виду СССР. — Ред.) однажды оказался успешным, так почему бы его не применить вновь, тем более что ситуация подворачивается самая благоприятная?» — добавил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.