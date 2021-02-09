Штаты будут делать из Украины «конфетку», не забывая о собственных военных и политических интересах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в США журналист Павел Кожевников

По мнению Кожевникова, в Вашингтоне не сидят «эдакие дурачки», мечтающие насолить России и начать убийственную войну с ядерной державой.

«США реагируют на создавшееся после развала СССР положение вполне предсказуемо. А как нашим стратегам ещё реагировать, коль сами русские нам помогают? Отказываться от лёгкой добычи, которая Западу досталась бескровно, — это глупо. Будет завтра Китай слабым — и его приберут к рукам», — сказал он.

Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией? © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Президент Байден уже объявил, что "Америка вернулась", вот и будут делать из Украины конфетку, не забывая и о своих военных и политических интересах», — заключил Кожевников.

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