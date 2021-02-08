Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в прямом эфире призвал к обстрелам территорий народных республик Донбасса. Об этом 8 февраля заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на любое обострение в Донбассе нужно давать зеркальный ответ, отвечая выстрелом на выстрел.

«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне», — сказала Никонорова.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 27 июля прошлого года, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.