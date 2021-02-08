В 2014 году Евросоюз сам обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. Об этом 8 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Жозепа Борреля о том, что Россия «отдаляется от Евросоюза».

По словам Лаврова, первопричиной охлаждения отношений стала поддержка со стороны ЕС антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской.

«Ранее — задолго до госпереворота на Украине — по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС. Причина: нельзя, мол, открывать безвизовый режим для России, пока ЕС не предоставит его Грузии, Молдове и Украине. То есть и здесь прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст», —сказал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил, что в прибалтийских республиках после вступления в ЕС сохраняется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения.