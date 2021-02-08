В Минске 11 и 12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к Союзному государству с Россией.
По словам Дмитрия Болкунца, впервые делегатами собрания стали не трудовые резервы Белоруссии, а чиновники, главы районов, депутаты Национального собрания.
«Лукашенко планирует рассказать о своих планах на «пятилетку», как он говорит. Хотя для меня загадка, как он собирается выживать все это время, учитывая ситуацию с финансами в стране. Люди по-прежнему снимают с банковских депозитов деньги. В белорусской банковской системе очень нестабильная ситуация», — сказал Болкунец.
Оппозиция 11 и 12 февраля будет проводить какие-то мероприятия, но холодная погода не позволит провести массовые акции протеста, добавил политолог.