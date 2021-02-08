Всебелорусское народное собрание – очередная возможность для Александра Лукашенко донести свою позицию до своих сторонников и прежде всего для номенклатуры. Об этом в комментарии 8 февраля изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

По словам Дмитрия Болкунца, впервые делегатами собрания стали не трудовые резервы Белоруссии, а чиновники, главы районов, депутаты Национального собрания.

«Лукашенко планирует рассказать о своих планах на «пятилетку», как он говорит. Хотя для меня загадка, как он собирается выживать все это время, учитывая ситуацию с финансами в стране. Люди по-прежнему снимают с банковских депозитов деньги. В белорусской банковской системе очень нестабильная ситуация», — сказал Болкунец.

Оппозиция 11 и 12 февраля будет проводить какие-то мероприятия, но холодная погода не позволит провести массовые акции протеста, добавил политолог.