Телеведущая Оксана Марченко, супруга лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, попала в базу сайта «Миротворец». Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел санкции против владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата ОПЗЖ Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

В карточке Оксаны Марченко на сайте «Миротворец» указывается, что она отрицает «российскую агрессию», пыталась узаконить на Украине воссоединение Крыма с РФ, а также является противником независимости украинской церкви от РПЦ.

Руководитель киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин назвал запрет оппозиционных телеканалов «мерой информационной гигиены», которая «чрезвычайно полезна для Украины».

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и губернатор Одесской области, сказал, что Украина потеряет ряд территорий после решения президента Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы.