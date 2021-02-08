Видеоролик, в котором португальский игрок клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» передвигает украинского полузащитника Александра Зинченко в стенке перед пенальти, стал вирусным в интернете, а про ситуацию пользователи придумывают мемы. Об этом 8 февраля рассказали на сайте championat.com

В конце первого тайма в ворота «Манчестер Сити» был назначен штрафной удар. Игроки клуба выстроились в стенку, за ней для блокировки удара низом на газоне расположился Зинченко.

По мнению португальского игрока клуба Рубена Диаша, Зинченко занял не оптимальную позицию. Как лидер обороны, он передвинул украинского полузащитника, держа того за шею. Оба футболиста при этом проявили полную невозмутимость.

Отмечается, что для Диаша ростом 187 см и весом 83 кг подвинуть Зинченко весом 60 кг действительно не представляет труда.

«Пять лучших подписей выиграют пять футболок с автографом. Поехали!» — прокомментировал в Instagram сам Зинченко.

Пользователи Twitter стали делиться роликами, напоминающими эпизод с украинским футболистом.

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