Ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине хуже, чем отражает статистика Министерства здравоохранения страны. Об этом 8 февраля в Киеве заявила глава представительства ЮНИСЕФ в стране Лотта Сильвандер в рамках форума, трансляцию которого вел Офис президента Украины в Facebook

По ее словам, данные не совсем верны из-за небольшого числа тестируемых. Сильвандер отметила, что число тестирований должно увеличиться минимум втрое.

«В отличие от министра (здравоохранения Максима Степанова. — Ред.), я бы не сказала, что ситуация улучшилась. Во многих регионах ситуация с коронавирусом ухудшилась, увеличились показатели, особенно это касается больниц. Хочу отметить, что… количество тестирований ПЦР и на антигены в данный момент… недостаточно, оно должно быть увеличено минимум в три раза», — сказала Сильвандер.

На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию, которая посвящена борьбе с COVID-19, открыл президент Владимир Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.