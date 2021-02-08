«87% — из игроков, сыгравших более 10 матчей за "Ман Сити", Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед (86,75%) в истории клуба (72/83). Недооцененный», — говорится в сообщении.
Накануне, 7 февраля, «горожане» обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:1. Украинский игрок провел на поле все 90 минут матча.
Всего Зинченко сыграл в 83 матчах за «МанСити». При этом в 72 из них его команда одержала верх над противником.
Сейчас «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги. У клуба 50 очков, следом идет «Манчестер Юнайтед» с отставанием на 5 очков и при этом имея еще на один матч меньше.
Зинченко перешел в клуб в 2016 году, однако первый матч за него сыграл в 2017-м.