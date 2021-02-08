24-летний защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко провел рекордное число победных матчей в истории клуба. Об этом 8 февраля сообщили в Twitter StatCity, где публикуется статистика игровых показателей клуба

«87% — из игроков, сыгравших более 10 матчей за "Ман Сити", Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед (86,75%) в истории клуба (72/83). Недооцененный», — говорится в сообщении.

«Все закрыто, едим чеснок, моем руки» — Зинченко рассказал, как в Англии пережидают коронавирус © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Всего Зинченко сыграл в 83 матчах за «МанСити». При этом в 72 из них его команда одержала верх над противником.

Сейчас «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги. У клуба 50 очков, следом идет «Манчестер Юнайтед» с отставанием на 5 очков и при этом имея еще на один матч меньше.

Зинченко перешел в клуб в 2016 году, однако первый матч за него сыграл в 2017-м.