«87% — из игроков, сыгравших более 10 матчей за "Ман Сити", Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед (86,75%) в истории клуба (72/83). Недооцененный», — говорится в сообщении.

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«Все закрыто, едим чеснок, моем руки» — Зинченко рассказал, как в Англии пережидают коронавирус
© РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
Накануне, 7 февраля, «горожане» обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:1. Украинский игрок провел на поле все 90 минут матча.

Всего Зинченко сыграл в 83 матчах за «МанСити». При этом в 72 из них его команда одержала верх над противником. 

Сейчас «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги. У клуба 50 очков, следом идет «Манчестер Юнайтед» с отставанием на 5 очков и при этом имея еще на один матч меньше.

Зинченко перешел в клуб в 2016 году, однако первый матч за него сыграл в 2017-м.