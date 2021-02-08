Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, которым допустил иностранных военных на Украину для учений в 2021 году. Об этом 8 февраля сообщается на сайте Офиса президента

Украинские военные оценили слова Зеленского о мобилизации © president.gov.ua

«Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности, с участием стран НАТО и Грузии», — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, на Украине не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.