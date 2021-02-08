Сообщение о происшествии в городе Попасная поступило в полицию 7 февраля примерно в 20:00 (21:00 мск) от местного жителя, которому удалось поймать одного из подростков, повредивших стелу на площади Мира.
Как выяснилось, школьники 7-8 классов пришли вечером на площадь и решили повредить знак, а после замечания прохожего попытались убежать. Одного удалось задержать на месте, двое других находились дома до приезда полицейских.
«Родители привлечены к административной ответственности, а с детьми полицейские провели профилактически-воспитательную беседу о недопустимости подобных поступков в будущем. Мотивы своего поступка дети объяснить не смогли», — говорится в сообщении.
В Попаснянский городской совет направлен запрос о предоставлении справки о сумме причиненного ущерба.