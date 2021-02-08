На контролируемой Киевом территории Луганской области подростки повредили патриотический знак с надписью «Я люблю Украину». Об этом 8 февраля сообщило издание «Depo. Донбасс» со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Луганской области

Сообщение о происшествии в городе Попасная поступило в полицию 7 февраля примерно в 20:00 (21:00 мск) от местного жителя, которому удалось поймать одного из подростков, повредивших стелу на площади Мира.

Фабрика русофобии запущена: о чём говорит стратегия патриотического воспитания Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Родители привлечены к административной ответственности, а с детьми полицейские провели профилактически-воспитательную беседу о недопустимости подобных поступков в будущем. Мотивы своего поступка дети объяснить не смогли», — говорится в сообщении.

В Попаснянский городской совет направлен запрос о предоставлении справки о сумме причиненного ущерба.