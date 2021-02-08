«Президент Байден только вступил в свои права и обязанности, и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только на Украину, но и во все страны, в настоящее время еще не разработан», — сказала Квин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и Джозефа Байдена помощи в содействии движения Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».
При этом результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что украинцы больше доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чем Джозефу Байдену.