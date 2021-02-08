Президент США Джозеф Байден сосредоточен на борьбе с COVID-19, поэтому путешествия пока не запланированы. Об этом 8 февраля рассказала временный поверенный в делах США Кристина Квин на брифинге, который транслировали украинские СМИ

«Президент Байден только вступил в свои права и обязанности, и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только на Украину, но и во все страны, в настоящее время еще не разработан», — сказала Квин.

Украинцам Лукашенко оказался ближе, чем Байден — опрос © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и Джозефа Байдена помощи в содействии движения Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».

При этом результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что украинцы больше доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чем Джозефу Байдену.