Оценивать эффективность вакцины следует медикам, а не политикам. Об этом 8 февраля заявил доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в комментарии РИА Новости

Власти Украины под разными предлогами отказываются от возможности вакцинировать население российским препаратом «Спутник V». В недавнем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать». А Зеленский против. Мир признал «Спутник V» научным прорывом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Менделевича, неправильно, когда политика вмешивается в медицину.

«Говоря об эффективности вакцины, отмечу, что ВОЗ приветствовал публикацию об эффективности российской вакцины, что также говорит об уровне признания. Как врач я полностью доверяю нашим разработчикам и сам сделал прививку и уверен, вакцина — это единственный способ справиться с вирусом, в частности, за счет коллективного иммунитета», — сказал он.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.